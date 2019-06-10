Kazada yaralanan sürücü, 2 gün sonra öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), () - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kavşakta motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü İbrahim Kızıl (64), hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, cuma günü, 21 Sokak'ta meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen ve ehliyeti bulunmayan elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Kızıl, kavşakta, Utku A.'nın kullandığı 45 ZC 2973 plakalı motosikletle çarpıştı. Kasksız olan İbrahim Kızıl ile kaskı bulunan diğer sürücü Utku A., kazada yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Kızıl, dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Utku A. ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Kızıl'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İbrahim Kızıl'ın otopsi işlemleri sonrası toprağa verileceği öğrenildi.