Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

Kazada yaralanan Suriyeli 2 gün sonra öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki gün önce otomobilin, farı yanmadığı öne sürülen motosiklete çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden Suriye vatandaşı Muhammed Rasul (26) hayatını kaybetti.  Kaza, 2 gün...

Kazada yaralanan Suriyeli 2 gün sonra öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki gün önce otomobilin, farı yanmadığı öne sürülen motosiklete çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden Suriye vatandaşı Muhammed Rasul (26) hayatını kaybetti. 
Kaza, 2 gün İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den ilçe merkezine doğru giden Erdem Beyhan (24) yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, far ve stop lambası yanmadığı öne sürülen Gürkan Suna (24) yönetimindeki 16 JJD 73 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil, önünde sürüklediği motosikletle birlikte tarlaya uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürkan Suna ile Suriye uyruklu Muhammed Rasul (26) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Suriye uyruklu Muhammed Rasul, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Rasul'un hayatını kaybetmesi üzerine jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Erdem Beyhan'ı gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328