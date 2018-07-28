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Kazada yaralanan şampiyon bilardocu, hayata tutunamadı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kazada ağır yaralanan şampiyon bilardocu Hayri Akgün, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kaza, Çarşamba günü, Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Çorlu'da katıldığı birçok turnuvada...

Kazada yaralanan şampiyon bilardocu, hayata tutunamadı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kazada ağır yaralanan şampiyon bilardocu Hayri Akgün, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, Çarşamba günü, Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Çorlu'da katıldığı birçok turnuvada şampiyonluğu bulunan bilardocu Hayri Akgün yönetimindeki 59 PB 561 plakalı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hayri Akgün ve yanındaki eşi Nilüfer Akgün, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Hayri Akgün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 
FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI
Katıldığı çok sayıda turnuvada şampiyonluğu bulunan Hayri Akgün'ün ölümünün ardından, Türkiye Bilardo Federasyonu taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Değerli sporcumuz Hayri Akgün, geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan eşine ve ailesine sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun” denildi.

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