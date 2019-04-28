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Kazada yaralanan polis memuru, yaşam savaşını kaybederek 14 gün sonra şehit oldu

ESKİŞEHİR’de, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Budak (44), 14 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Eskişehir’de, geçen 14...

Kazada yaralanan polis memuru, yaşam savaşını kaybederek 14 gün sonra şehit oldu
ESKİŞEHİR’de, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Budak (44), 14 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.
Eskişehir’de, geçen 14 Nisan'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Ankara karayolu üzerinde trafik polisi aracı ve gelin arabasın da olduğu 8 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Budak, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde yarın resmi uğurlama töreni yapılacak olan şehit Halil Budak’ın cenazesinin memleketi Kütahya’nın Ağaçköy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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