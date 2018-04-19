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Kazada yaralanan motosikletlinin yardımına çevredekiler koştu

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), () - SEYDİŞEHİR- Antalya yolunda, sürücüsünün dinlenme tesisine girmek üzere yavaşladığı TIR'a çarpan motosikletli Kemal Özmen, yaralandı. Başından ve bacağından yaralanan Özmen'e ilk müdahaleyi...

Kazada yaralanan motosikletlinin yardımına çevredekiler koştu

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), () - SEYDİŞEHİR- Antalya yolunda, sürücüsünün dinlenme tesisine girmek üzere yavaşladığı TIR'a çarpan motosikletli Kemal Özmen, yaralandı. Başından ve bacağından yaralanan Özmen'e ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Seydişehir- Antalya yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya’dan Nevşehir’e giden Kemal Özmen yönetimindeki 07 EYL 37 plakalı motosiklet, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan Önder Çapur'un kullandığı 50 FD 165 plakalı TIR'a çarptı. Kazada başından ve bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü Özmen'e, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Kemal Özmen'i ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Önder Çapur ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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