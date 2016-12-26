Kazada yaralanan liseli Sina Nur, hayatını kaybetti

ORDU’da 3 arkadaşıyla birlikte trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sina Nur Güney yaşamını yitirdi.

Ordu’nun Altınordu İlçesi’ne bağlı Kirazlimanı Mahallesi’nde geçen Cumartesi gece Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Efkan Büyük ve okul arkadaşları Esra Bilkay, Hilal Yiğit ile Sina Nur Güney yaralandı. Ambulansla Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Sina Nur Güney dün gece yaşamını yitirdi. Sürücü Efkan Büyük, Esra Bilkay ve Hilal Yiğit’in tedavilerinin ise halen devam ettiği belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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