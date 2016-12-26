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Kazada yaralanan liseli Sina Nur, hayatını kaybetti (3)

SİNA NUR TOPRAĞA VERİLDİ Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sina Nur Güney için cenaze töreni düzenlendi....

Kazada yaralanan liseli Sina Nur, hayatını kaybetti (3)

SİNA NUR TOPRAĞA VERİLDİ
Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sina Nur Güney için cenaze töreni düzenlendi. ODÜ Eğitim Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemlerinin ardından alınan Sina Nur Güney’in cenazesi, Altınordu İlçesi’ne bağlı Bucak Mahallesi’ndeki Fatih Camii’ne götürüldü. Burada ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ile genç kızın ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Sina Nur Güney’in cenazesi Perşembe İlçesi’ne bağlı Çerli Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aynı kazada yaralanan ve Ordu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Hilal Yiğit’in ise cenazesinin yarın Fatsa İlçesi’ne bağlı Aslancami’de toprağa verileceği belirtildi.

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