Kazada yaralanan küçük kız, elindeki çikolatayı bırakmadı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, bakkaldan dönerken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu Riham Amin (7), yaralandı. Yaralı çocuğun, sedye ile taşınırken elindeki çikolatayı bırakmadığı görüldü.



Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Riham Amin, 2 kardeşi ile birlikte yol kenarındaki bakkala gitti. Riham bakkaldan çikolata ve top aldı. Topu yola düşen çocuk arkasından koştu. Bu sırada yoldan geçen Dinçer Alp (63) yönetimindeki 16 AHH 599 plakalı hafif ticari araç, çocuğa çarptı. Yaralı çocuk kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çocuğun sedye ile taşınırken, bakkaldan aldığı çikolatayı elinden bırakmadığı görüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.