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Kazada yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti (Tekrar)

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İsmet Garip (16), 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Garip, 3 yıl önce kendisi gibi trafik kazasında ölen ablasının mezarının...

Kazada yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti (Tekrar)

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İsmet Garip (16), 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Garip, 3 yıl önce kendisi gibi trafik kazasında ölen ablasının mezarının yanına defnedildi.
Kaza, cumartesi günü Orhangazi-Gölyaka karayolu pompa istasyonu yakınlarında meydana geldi. Orhangazi yönüne giden ehliyetsiz sürücü Tayfun Y. (16) yönetimindeki 77 AS 245 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Yolun kenarındaki boş arsaya girip takla atan otomobilin sürücüsü Tayfun Y. ile beraberindeki ikiz kardeşi Tufan Y. (16) ve İsmet Garip yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmet Garip, ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren İsmet Garip, dün, kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. 
ABLASI DA KAZA KURBANI
İsmet Garip, Yeni Gürle Mahallesi camisinde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Garip 3 yıl önce, kendisi gibi trafik kazasında yaşamını yitiren ablası Büşra Garip'in ilçe mezarlığındaki mezarının yanına defnedildi.

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