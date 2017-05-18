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Kazada yaralanan çocuk, yaralı annesinin elini bırakmadı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4 yaşındaki Kemal Uçar, yaralı annesi Raziye Uçar'ın elini bırakmayıp aynı ambulansa...

Kazada yaralanan çocuk, yaralı annesinin elini bırakmadı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4 yaşındaki Kemal Uçar, yaralı annesi Raziye Uçar'ın elini bırakmayıp aynı ambulansa binmek için ısrar edince sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Muratpaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi 567 ile 564 sokakların kesişimindeki kaza, saat 06.00'da meydana geldi. İddiaya göre, 'Dur' levhasına rağmen tali yoldan kontrolsüz şekilde 567 Sokak'a çıkan Ali Uçar'ın kullandığı 01 KM 033 plakalı otomobile, 23 yaşındaki Tolga Arslan idaresindeki 07 MJR 63 plakalı midibüs sol tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek yoldan çıkan iki araç, park halindeki bir minibüse çarparak durdu.
Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ali Uçar, eşi Raziye, çocukları Kemal ve 6 yaşındaki Emine Uçar ile midibüs sürücüsü Tolga Arslan ve aynı araçtaki Vergül Tatlı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNESİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Sağlık ekipleri müdahale ettiği yaralıların bir kısmını ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Görevliler, yaralı sayısının çok olması nedeniyle olay yerine yeniden ambulans istedi. Yaralı çocuklardan Kemal Uçar, yerde ambulans bekleyen annesi Raziye Uçar'ın elini tutarak sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen diğer yaralıların götürüldüğü ambulansa binmedi.
Burnu kanayan Kemal, ambulans gelinceye kadar annesinin elini tutarak başında bekledi. Yerde müdahalesi yapılan ve ambulansa alınmak istenen Raziye Uçar'ın ağlayarak ellerinden tutan Kemal, sağlık ekipleri ve çevredekilere duygusal anlar yaşattı. Ağlayarak, "Annemle aynı ambulansa binmek istiyorum" diyen Kemal'i ikna etmek isteyen sağlık ekipleri zor anlar yaşadı. Kazanın şokuyla titreyen Kemal, sağlık ekibinin annesiyle aynı ambulansa bindirileceği sözüyle sakinleştirildi. Raziye Uçar ve oğlu daha sonra aynı ambulansla hastaneye sevk edildi.
Diğer yandan midibüsün, kavşakta önüne çıkan otomobille çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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