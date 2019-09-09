Kazada yaralanan Berfin, 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti

TOKAT'ta, kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu annesi Yıldız Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.Kaza, 30 Ağustos'ta Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken kızı Berfin Reyyan (11) ağır yaralandı. Kazada ayrıca, sürücü Adem Ekiz ile birlikte her iki araçta bulunan Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27) Ramazan San Sarkan (21) ve Gözde Öztaş Arslan (27) da yaralandı.Yaralılardan Berfin Reyyan Uzunoğlu, kaza sonrası Tokat Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastanede 10 gündür tedavi gören Berfin Reyyan Uzunoğlu, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun cenazesi yarın Sivas kent merkezinde toprağa verilecek.