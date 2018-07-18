Kazada yaralanan 112 çalışanı Tuğba, yaşam savaşı veriyor

Aytekin KALENDER/RİZE,() - ARTVİN'de otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralanan 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım'ın Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Yıldırım’ın sağlığına kavuşması için meslektaşları ve ailesi dua ederken, kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da kan bağışında bulunmak için seferber oldu.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Hopa'da Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlçede 112 Acil'de görev yapan Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtilirken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

AİLESİ VE MESLEKTAŞLARI DUA EDİYOR

Görev sonrası nöbetten çıkan ve evine gitmek üzereyken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Yıldırım, tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Yıldırım’ın kazada çarpmanın etkisiyle vücudunun bazı yerleri ile kafasında kırıklar oluştuğu belirtildi. Hastane yetkilileri Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirirken, kaza haberiyle büyük üzüntü yaşayan meslektaşları ve ailesinin de hastanede bekleyişi sürüyor. Meslektaşları, Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polis memuru Caner Yıldırım ile evli Tuğba Yıldırım’ın sağlığına kavuşması için dua etti. Kentte bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri de kendi aralarında iletişime geçerek, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Yıldırım’a kan bağışında bulunmak için seferber oldu. Sivil toplum örgütü üyelerinin yanı sıra, çok sayıda kişi de hastaneye gelerek olası kan ihtiyacı için bağışta bulundu.

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