Kazada yaralan çift, 5 saat sonra donmak üzereyken bulundu (2)

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Ereğli İlçesi'nde takla atarak şarampole devrilen otomobilde yaralanan Tuğba ve Şahin Aşkın çifti kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Şahin Aşkın doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Şahin Aşkın'ın Karapınar İlçesi'nde marangoz olduğu belirtildi.

Kazada ağır yaralanan eşi 6 aylık hamile Tuğba Aşkın da yapılan ilk müdahalen ardından Konya'ya sevk edildi. Tuğba Aşkın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Şahin Aşkın'ın, kaza yaptığı otomobili 2 gün önce satın aldığı ve Ereğli İlçesi'ndeki kayınpederini ziyarete gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

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