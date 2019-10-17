Kazada otomobili hurdaya döndü, sürücü yaralandı
Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ta, sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille Plaka Tanıma Sistemi direğine çarpan Hayri Güler, hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu. Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Ankara...
Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ta, sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille Plaka Tanıma Sistemi direğine çarpan Hayri Güler, hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Özel Harekât Kavşağı'nda meydana geldi. Hayri Güler yönetimindeki 58 FZ 138 plakalı otomobil, sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Önce refüj üstündeki ağaçlara, ardından da Plaka Tanıma Sistemi direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü Güler, ekiplerin yardımıyla araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedaviye alınan Güler'in sağlık durumumun iyi olduğu bildirildi.
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