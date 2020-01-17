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Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye, yaralı kurtardı
GÜVENLİK 17.01.2020, 14:51
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yusuf Aydın (43), araçta sıkıştı. İtfaiye ekibinin yaralı kurtardığı Aydın, hastaneye götürüldü.
Kaza, öğle saatlerinde, Darıca'ya bağlı Osmangazi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Konal (34) yönetmindeki 28 AAJ 008 plakalı TIR ile Yusuf Aydın'ın kullandığı 41 UT 884 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Aydın, itfaiye ekibince aracın kapısı kesilerek, yaralı çıkarıldı. Yusuf Aydın, sağlık görevlilerince ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, öğle saatlerinde, Darıca'ya bağlı Osmangazi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Konal (34) yönetmindeki 28 AAJ 008 plakalı TIR ile Yusuf Aydın'ın kullandığı 41 UT 884 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Aydın, itfaiye ekibince aracın kapısı kesilerek, yaralı çıkarıldı. Yusuf Aydın, sağlık görevlilerince ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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