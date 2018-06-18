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Kazada ölen yüksek lisans öğrencisi Söylemez toprağa verildi

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () - KARAMAN’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi 26 yaşındaki Sultan Söylemez, memleketi Mersin'n Mut ilçesinde...

Kazada ölen yüksek lisans öğrencisi Söylemez toprağa verildi

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () - KARAMAN’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi 26 yaşındaki Sultan Söylemez, memleketi Mersin'n Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı 
Dün saat saat 21.15 sıralarında Gaziantep-İzmir seferi yapan Özkaymak firmasına ait İbrahim Çıkaran yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Karaman’daki Sertavul geçinde yolun yağmur nedeniyle kayganlaşması nedeni İle virajı alamayıp devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 40 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirinlerden Sultan Söylemez için memleketi Mersin'in Mut İlçesine bağlı Fakırca Mahallesi’nde bugün ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Genç kızın babası Hasan Söylemez, kızının kendilerini bayram ziyaretine geldiğini söyledi.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitiren Sultan Söylemez’in aynı fakültede yüksek lisans yaptığı, Ramazan Bayramı için Mut’a geldiği belirtildi. Üç kız kardeşten en büyüğü olan Söylemez’in okul giderlerini karşılamak için İzmir’de vekil öğretmenlik yaptığı, bugün de sınavının olduğu öğrenildi. Söylemez, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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