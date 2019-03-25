Kazada ölen Uzman Onbaşı Enes Sertkaya, son yolculuğuna uğurlandı

KASTAMONU'da trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Komando Uzman Onbaşı Enes Sertkaya'nın (23) cenazesi, memleketi Elazığ’da toprağa verildi.

Trafik kazasında Cumartesi günü hayatını kaybeden 3 uzman erbaştan Enes Sertkaya'nın cenazesi, dün karayoluyla Kastamonu'dan memleketi Elazığ'a getirildi. Jandarma Komando Uzman Onbaşı Sertkaya için öğle vakti Merkez Hacı Osman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Sertkaya'nın babası Ahmet Sertkaya, ailesi, akrabaları, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törende Sertkaya'nın cenazesi, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Enes Sertkaya’nın bekar olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI