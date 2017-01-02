Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

Kazada ölen üniversiteli Murathan toprağa verildi

ORDU’nun Perşembe İlçesi’nde yılbaşı gecesi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Murathan Güler'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

Kazada ölen üniversiteli Murathan toprağa verildi
ORDU’nun Perşembe İlçesi’nde yılbaşı gecesi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Murathan Güler'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde okuyan Murathan Güler, yılbaşı gecesini geçirmek için memleketi Ordu’ya geldi. Perşembe İlçesi’ndeki Efirli Cezaevi mevkiinde, Murathan Güler yönetimindeki 52 AH 454 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada hayatını kaybeden Murathan Güler’in cenazesi bugün Beyli Merkez Camii’ye getirildi. Burada helallik alındıktan sonra, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ailesi ve yakınları katıldı. Güler’in hayali olan gemi kaptanı şapkası da cenazede tabutunun üzerine konuldu. Murathan Güler’in cenazesi daha sonra dualarla Beyli Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55