Kazada ölen üniversiteli Burcu toprağa verildi (2)

SERBEST BIRAKILDI
Üniversite öğrencisi Burcu Duran'a çarparak ölümüne yol açan sürücü Uğur Kalaycı, adliyeye sevk edildi. Savcının tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği Kalaycı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI Üniversite öğrencisi Burcu Duran'a çarparak ölümüne yol açan sürücü Uğur Kalaycı, adliyeye sevk edildi. Savcının tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği Kalaycı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
06 Mart 2017 Pazartesi 18:56
SERBEST BIRAKILDI
Üniversite öğrencisi Burcu Duran'a çarparak ölümüne yol açan sürücü Uğur Kalaycı, adliyeye sevk edildi. Savcının tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği Kalaycı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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