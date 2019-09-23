Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Kazada ölen sürücü, emniyet kemeri ikazını susturmak için aparat takmış
ZONGULDAK'ta, dün kontrolden çıkıp, ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için internette 15 liraya satılan kemer bölgesine 'ikaz susturucu' taktığı...
GÜVENLİK 23.09.2019, 16:31
ZONGULDAK'ta, dün kontrolden çıkıp, ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için internette 15 liraya satılan kemer bölgesine 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı.
Merkeze bağlı Saraycık köyünde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 40 metreden ormanlık alana uçtu. Takla atan araçtan fırlayarak başını ağaca çarpan Mehmet Akdeniz, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Mehmet Akdeniz, bugün Saraycık köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
JANDARMA UYARDI
Mehmet Akdeniz'in araç seyir halindeyken emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için kemer bölgesinde 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı. İkaz susturucuların internette 15 liraya satılması dikkat çekti. Jandarmanın yaptığı incelemede Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma yetkilileri, vatandaşların trafikte araçlarını kullanırken emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Merkeze bağlı Saraycık köyünde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 40 metreden ormanlık alana uçtu. Takla atan araçtan fırlayarak başını ağaca çarpan Mehmet Akdeniz, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Mehmet Akdeniz, bugün Saraycık köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
JANDARMA UYARDI
Mehmet Akdeniz'in araç seyir halindeyken emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için kemer bölgesinde 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı. İkaz susturucuların internette 15 liraya satılması dikkat çekti. Jandarmanın yaptığı incelemede Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma yetkilileri, vatandaşların trafikte araçlarını kullanırken emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
|İmsak
|05:21
|Güneş
|06:46
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:07
|Yatsı
|20:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1