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Kazada ölen Songül'ün sınıfında yas
BATMAN'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 7'nci sınıf öğrencisi Songül Acar'ın ölümü (13), okulunu yasa boğdu. Gözyaşı döken arkadaşları, Songül'ün masasına karanfil bıraktı. Kaza, Cumartesi akşamı, Batman- Siirt...
GÜVENLİK 09.12.2019, 14:15
BATMAN'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 7'nci sınıf öğrencisi Songül Acar'ın ölümü (13), okulunu yasa boğdu. Gözyaşı döken arkadaşları, Songül'ün masasına karanfil bıraktı.
Kaza, Cumartesi akşamı, Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. Bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Ziya Gökalp Ortaokulu'nun 7'nci sınıf öğrencisi Songül Acar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LK 8453 plakalı otomobil çarptı. Kazada Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Songül'ün cenazesi, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyünde dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Songül'ün acı haberi, Ziya Gökalp Ortaokulu'ndaki arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları, Songül'ün masasına karanfil bırakıp, gözyaşı döktü. Gözyaşlarını tutamayan öğrencileri öğretmenleri teselli etti.
Kaza, Cumartesi akşamı, Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. Bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Ziya Gökalp Ortaokulu'nun 7'nci sınıf öğrencisi Songül Acar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LK 8453 plakalı otomobil çarptı. Kazada Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Songül'ün cenazesi, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyünde dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Songül'ün acı haberi, Ziya Gökalp Ortaokulu'ndaki arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları, Songül'ün masasına karanfil bırakıp, gözyaşı döktü. Gözyaşlarını tutamayan öğrencileri öğretmenleri teselli etti.
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