Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İbrahim Macit (47), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü Uğur M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün gece Ankara Caddesi'ndeki Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Macit'e, Uğur M. yönetimindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Macit ambulansla götürüldüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis memuru İbrahim Macit için bugün Konak Mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Kültür Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, İl Müftüsü Ümit Çimen, polis memurunun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İbrahim Macit'in eşi Pınar ile babası Hacı Bekir ve annesi Mesude Macit törende gözyaşları dökerek tabuta kapandı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İbrahim Macit, Büyükşehir Belediyesine bağlı Konak Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 çocuk babası İbrahim Macit'in 22 yıldır polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Diğer taraftan, olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Uğur M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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