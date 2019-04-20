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Kazada ölen oğlu için mevlit okutan babanın kalbi acıya dayanamadı

Uğur AYDIN- Bilge AVCI/KÖPRÜBAŞI (Trabzon), ()- İSTANBUL'da geçen ay otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren oğlu Ali Nadir Özkan (24) için Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde camide mevlit okutan Hasan Rıfkı Özkan (64), cami çıkışında kalp...

Kazada ölen oğlu için mevlit okutan babanın kalbi acıya dayanamadı

Uğur AYDIN- Bilge AVCI/KÖPRÜBAŞI (Trabzon), ()- İSTANBUL'da geçen ay otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren oğlu Ali Nadir Özkan (24) için Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde camide mevlit okutan Hasan Rıfkı Özkan (64), cami çıkışında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Ali Nadir Özkan'a, 26 Mart'ta Levent'te iddiaya göre, yolda yürüdüğü sırada plakası ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen otobüs çarptı. Özkan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Nadir Özkan memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
OĞLUNUN MEVLİDİ SONRASI ÖLDÜ
Üniversite öğrencisi  Ali Nadir Özkan için ailesi dün, Köprübaşı ilçesindeki Merkez Camii'nde mevlit okuttu. Berat Kandili'nde okutulan mevlidin ardından, Ali Nadir Özkan'ın babası Hasan Rıfkı Özkan, cami çıkışında fenalaşarak yere yığıldı. Camide bulunanlar Hasan Rıfkı Özkan'a ilk müdahalede bulunurken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan Rıfkı Özkan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLECEK
Kazada kaybettiği oğlunun ölümünden 25 gün sonra yaşamını yitiren Hasan Rıfkı Özkan'ın acı haberi, yakınlarını ve ailesini yasa boğdu. Hasan Rıfkı Özkan'ın cenazesinin yarın Köprübaşı ilçesi Akpınar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından oğlunun kabrinin yanında toprağa verileceği belirtildi.

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