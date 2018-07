Kazada ölen Nihan'ın babası: 'Bu çocuk birinin başını yakacak' demişler

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren liseli Nihan Eren'in (16) babası Mehmet Eren, otomobil sürücüsünün daha önce motosiklet kullandığını ve 3 defa kaza yaptığını söyledi. Eren, "Babasıyla konuştum. 'Başına bir şey gelecek' diye otomobil almışlar. Hatta aileyle ortak tanıdıklarımız, 'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi' dedi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde geçen yıl 9 Haziran'da Tahsin Ö. yönetimindeki 07 JA 169 plakalı otomobil önce önünde seyreden İ.U.'nun kullandığı hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçmek için kaldırımdan yola inen Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Nihan Eren'e çarptı. Ağır yaralanan Nihan Eren, Manavgat Devlet Hastanesi'nde 3 gün yoğun bakımda kaldı, ancak beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Nihan Eren'in böbrekleri, korneası ve karaciğerini organ bekleyen 5 hastaya bağışladı. Nihan Eren'e çarpan otomobil sürücüsü Tahsin Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer araç sürücüsü İ.U. ise ifadesi sonrası serbest kaldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kazayla ilgili 2 ayrı bilirkişi raporu olduğu ve olayın ardından tutulan trafik bilirkişi raporunda Tahsin Ö.'nün asli kusurlu olduğu belirtildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Tahsin Ö., Kıbrıs'ta askerlik görevini yaptığı için katılmadı. Nihan Eren'in annesi Name ve babası Mehmet Eren'le avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

'BU ÇOCUK BİRİNİN BAŞINI YAKACAKTI, SİZE Mİ DENK GELDİ'

Duruşmada söz alan Mehmet Eren, kaza olduktan sonra haberi olduğunu ve doğrudan hastaneye gittiğini, kızının yoğun bakımda bulunduğunu, 3 gün sonra da vefat ettiğini söyledi. Mehmet Eren, "Babasıyla konuştum. Daha önceden motosiklet kullanıyormuş. 3 defa kaza yapmış. 'Başına bir şey gelecek' diye otomobil almışlar. Hatta aileyle ortak tanıdıklarımız, 'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi' dedi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

3 GÜN ÇABALADI

Anne Name Eren de kazanın olduğu sırada işte olduğunu, gelen bir telefonla kazayı öğrendiğini anlattı. Kızının 3 gün yaşama tutunmak için çabaladığını söyleyen Name Eren, vefat ettikten sonra organlarını bağışladıklarını aktardı.

'ARACI SOLLAMAK İSTERKEN NİHAN'A ÇARPTI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen D.E., olay yerinin yakınında bulunan bir mobilya mağazasında çalıştığını, kazanın olduğu anda beyaz otomobilin önündeki aracı sollarken kaldırımda yürüyen Nihan Eren'e çarptığını anlattı.

'KALDIRIMA GERİ GİTTİ AMA OTOMOBİL ONA VURDU'

Diğer aracın sürücüsü İ.U. da duruşmada tanık olarak ifade verdi. Emlakçı olduğunu, olay anında aracında bulunan 2 kişiyle ev bakmaya gittiklerini söyleyen İ.U., olay anında sola dönüş sinyal verdiğini, aynadan arkayı kontrol ettiğinde sol şeritten beyaz bir otomobilin hızla geldiğini gördüğünü kaydetti. İ.U., "Otomobili görünce, refleksle direksiyonu sağa kırdım. Arkadan gelen beyaz otomobil benim kullandığım aracın sağ arka tamponuna çarptı. O sırada sanık direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil sola doğru savruldu. Kaldırımdan sokağa inen Nihan aracı fark edince kaldırıma geri gitti ama otomobil ona vurdu" diye konuştu.

'DİLİ BOĞAZINA KAÇMIŞTI, ONU ÇIKARDIM'

Aracını durdurup, hemen Nihan'ın yanına gittiğini anlatan İ.U., "Bilinci kapalı şekilde yatıyordu. Nabzını kontrol ettim, dili boğazına kaçmıştı. Onu çıkardım ve nefes almaya başladı. Bir süre sonra ambulans geldi ve götürdüler" dedi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



FOTOĞRAFLI