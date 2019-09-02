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Kazada ölen müftü son yolculuğuna uğurlandı
SAMSUN'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Havza Müftüsü İlyas Akyazı (62), toprağa verildi. Dün gerçekleşen kaza, Samsun- Ankara karayolu Teşvikiye Kavşağı'nda meydana geldi. Havza Müftüsü İlyas Akyazı yönetimindeki...
GÜVENLİK 02.09.2019, 13:24
SAMSUN'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Havza Müftüsü İlyas Akyazı (62), toprağa verildi.
Dün gerçekleşen kaza, Samsun- Ankara karayolu Teşvikiye Kavşağı'nda meydana geldi. Havza Müftüsü İlyas Akyazı yönetimindeki 05 HH 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına düştü. Sürüklenen otomobil, menfeze çarparak durabildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekibince çıkartılan Akyazı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Havza'da 3 yıldır müftü olarak görev yapan ve Eylül ayı içerisinde emekli olmayı planladığı öğrenilen Müftü İlyas Akyazı’nın cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.
Dün gerçekleşen kaza, Samsun- Ankara karayolu Teşvikiye Kavşağı'nda meydana geldi. Havza Müftüsü İlyas Akyazı yönetimindeki 05 HH 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına düştü. Sürüklenen otomobil, menfeze çarparak durabildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekibince çıkartılan Akyazı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Havza'da 3 yıldır müftü olarak görev yapan ve Eylül ayı içerisinde emekli olmayı planladığı öğrenilen Müftü İlyas Akyazı’nın cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.
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