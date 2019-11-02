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Kazada ölen motosiklet sürücüsü, Kayseri'de toprağa verildi
SAKARYA'da motosikletiyle bariyere çarparak yaşamını yitiren Eren Uçak (19) memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Sakarya'da kuryelik yapan Eren Uçak yönetimindeki 34 KE 6168 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...
GÜVENLİK 01.11.2019, 17:19
SAKARYA'da motosikletiyle bariyere çarparak yaşamını yitiren Eren Uçak (19) memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Sakarya'da kuryelik yapan Eren Uçak yönetimindeki 34 KE 6168 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosikletten düşen Eren Uçak ve arkasında bulunan arkadaşı M.B.T. yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Eren Uçak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı M.B.T.'nin durumunun ise iyi olduğu belirlendi. Eren Uçak için memleketi Kayseri'de cenaze töreni düzenledi. Uçak'ın cenazesi, Gesi Mahallesi'ndeki camide öğlen kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.
Sakarya'da kuryelik yapan Eren Uçak yönetimindeki 34 KE 6168 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosikletten düşen Eren Uçak ve arkasında bulunan arkadaşı M.B.T. yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Eren Uçak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı M.B.T.'nin durumunun ise iyi olduğu belirlendi. Eren Uçak için memleketi Kayseri'de cenaze töreni düzenledi. Uçak'ın cenazesi, Gesi Mahallesi'ndeki camide öğlen kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.
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Namaz Vakti 02 Kasım 2019
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|P
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|3. Malatyaspor
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|4. Trabzonspor
|9
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|10
|16
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|9
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|15
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|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
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|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
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|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
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|9
|16
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|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
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|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
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|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
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|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
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|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
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|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
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|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
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|11
|5