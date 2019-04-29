Kazada ölen liseli Muammer, toprağa verildi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi Muammer Durmuş Terzi (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Zonguldak- Bartın yolunun Çaycuma mevkisinde meydana geldi. Alper Turan yönetimindeki 67 AZ 937 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Önder Recep Okur'un kullandığı 78 SM 352 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Alper Turan'ın aracındaki arkadaşı Muammer Durmuş Terzi, yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

İl Genel Meclisi üyesi AK Parti'li İsmail Terzi'nin oğlu Muammer Durmuş Terzi için bugün öğle vakti Acılık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Muammer Durmuş'un arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede güçlükle ayakta durabilen baba İsmail Terzi, taziyeleri kabul etti. Muammer Durmuş Terzi'nin cenazesi, kılınan namazının ardından Beycuma beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.



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