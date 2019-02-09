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Kazada ölen kızının başında gözyaşı döktü

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Cuma Uluçay (32) ve yanında bulunan Merve Kılıç (26) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Merve...

Kazada ölen kızının başında gözyaşı döktü

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Cuma Uluçay (32) ve yanında bulunan Merve Kılıç (26) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Merve Kılıç'ın babası gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolunun Garipçe mevkiinde meydana geldi. Nevşehir'den Kayseri yönüne giden Cuma Uluçay yönetimindeki 46 D 8540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Kenan Demirel'in kullandığı 38 UY 2014 plakalı kargo TIR'i ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Cuma Uluçay ve yanında bulunan Merve Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesiyle olay yerine gelen Merve Kılıç'ın babası ve yakınları, başında gözyaşı döktü. Kılıç ve ağlayan yakınlarını, polis ve sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı.
Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da futbol oynayan Cuma Uluçay ile Merve Kılıç'ın cenazeleri, İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uluçay'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri, Kılıç'ın cansız bedeni ise, Nevşehir'in Avanos ilçesine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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