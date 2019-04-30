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Kazada ölen kız kardeşler toprağa verildi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki cipe arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Şükran Şahin (76) ile kardeşi Şengül Dölalan (71) toprağa verildi. Kaza, dün Pazarcı Mahallesi Denizyolu üzerinde meydana geldi. Şükran...

Kazada ölen kız kardeşler toprağa verildi
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki cipe arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Şükran Şahin (76) ile kardeşi Şengül Dölalan (71) toprağa verildi.
Kaza, dün Pazarcı Mahallesi Denizyolu üzerinde meydana geldi. Şükran Şahin yönetimindeki 34 JM 770 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan Erdoğan Çapan'a ait 07 UU 068 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Şükran Şahin ile yan koltuktaki kardeşi Şengül Dölalan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı iki kardeş kaldırıldıkları Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. 
Şükran Şahin ile Şengül Dölalan'ın cenazeleri bugün Gazipaşa'da toprağa verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'nden alınan kız kardeşlerin cenazeleri Çamlı Mezarlığı'na getirildi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Şükran Şahin ve Şengül Dölalan, ailelerinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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