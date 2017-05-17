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Kazada ölen itfaiye erini sıkıştığı yerden arkadaşları çıkardı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Şarköy İlçesi’nde itfaiye eri 46 yaşındaki İslam Sevinç, kullandığı otomobille bariyerlere çarparak yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Kazadan sonra sürücü...

Kazada ölen itfaiye erini sıkıştığı yerden arkadaşları çıkardı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Şarköy İlçesi’nde itfaiye eri 46 yaşındaki İslam Sevinç, kullandığı otomobille bariyerlere çarparak yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Kazadan sonra sürücü kısmında sıkışan Sevinç'in cenazesini, olay yerine çağrılan mesai arkadaşları gözyaşları içerisinde çıkardı.
Kaza, Şarköy’ün Eriklice Mahallesi'nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye eri olarak görev yapan İslam Sevinç, kullandığı 34 FGH 84 plakalı otomobille giderken dikkatsizlik sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada,  Sevinç olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Sezer Kemik ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü kısmına sıkışan Sevinç için itfaiye ekipleri haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, mesai arkadaşlarının kazada öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı.Yapılan çalışma ile Sevinç'in cesedi çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
AĞABEYİ KAZAYI TESADÜFEN GÖRDÜ
Şarköy Belediyesi mezarlık sorumlusu Nafız Sevinç ise olay yerinden tesadüfen geçerken, kaza yapan otomobilin kardeşine ait olduğunu farkedince durdu. Kazada ölenin kardeşi İslam Sevinç olduğunu gören Nafız Sevinç sinir krizi geçirdi. İslam Sevinç’in cenazesi, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, mesai arkadaşlarının katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

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