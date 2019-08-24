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Kazada ölen astsubay, Malatya'da toprağa verildi
MARDİN'in Midyat ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Yunus Emre Taşpınar (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şırnak'ta görev yaparken, Mardin'e geçici görevle gelen Astsubay...
GÜVENLİK 23.08.2019, 13:51
MARDİN'in Midyat ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Yunus Emre Taşpınar (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şırnak'ta görev yaparken, Mardin'e geçici görevle gelen Astsubay Yunus Emre Taşpınar, kullandığı otomobille memleketi Malatya'da kalan 5 aylık hamile eşi Gülşah Taşpınar'ı görmek için çıktığı yolda, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada Taşpınar yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Astsubay Yunus Emre Taşpınar'ın cenazesi, Adli Tıp'ta yapılan otopsisinin ardından dün akşam Malatya'ya getirildi. Taşpınar için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, MHP'li milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde Taşpınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan babası Azmi ve annesi Hatice Taşpınar, gözyaşı dökerken, bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Taşpınar'ın hamile eşi Gülşah Taşpınar da tabutun yanına gelerek, "Senin emanetine ben bakacağım, emanetin emin ellerde" deyip, gözyaşı döktü. Yunus Emre Taşpınar'ın cenazesi, Müftü Veysel Işıldar tarafından cuma namazının ardından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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