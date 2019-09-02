Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
Kazada ölen amcasını gözyaşları içinde teşhis etti
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Gezer (63), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gezer'i olay yerine gelen yeğeni Yılmaz Gezer, gözyaşları arasında teşhis etti. Kaza, sabah saatlerinde Ergene’nin...
GÜVENLİK 02.09.2019, 09:31
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Gezer (63), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gezer'i olay yerine gelen yeğeni Yılmaz Gezer, gözyaşları arasında teşhis etti.
Kaza, sabah saatlerinde Ergene’nin Sağlık Mahallesi çevre yolunun Edirne yönünde meydana geldi. Şükrü Gezer’e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İstanbul’dan Edirne yönüne giden Banu Ü., yönetimindeki 34 RA 8260 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın olay yerinden 600 metre yakınındaki üst geçidi kullanmaması ise dikkat çekti.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Şükrü Gezer'in yeğeni Yılmaz Gezer, teşhis için olay yerine geldi. Ölen kişinin amcası olduğunu görünce gözyaşı döken yeğen Gezer'i polis ekipleri ve çevredekiler teselli etti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şükrü Gezer'in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Banu Ü., ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde Ergene’nin Sağlık Mahallesi çevre yolunun Edirne yönünde meydana geldi. Şükrü Gezer’e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İstanbul’dan Edirne yönüne giden Banu Ü., yönetimindeki 34 RA 8260 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın olay yerinden 600 metre yakınındaki üst geçidi kullanmaması ise dikkat çekti.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Şükrü Gezer'in yeğeni Yılmaz Gezer, teşhis için olay yerine geldi. Ölen kişinin amcası olduğunu görünce gözyaşı döken yeğen Gezer'i polis ekipleri ve çevredekiler teselli etti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şükrü Gezer'in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Banu Ü., ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0