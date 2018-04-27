Kazada ölen 3 belediye işçisi son yolculuklarına uğurlandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaptıkları sırada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla ölen Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda görevli işçiler Mehmet Gönen (45), İsmail Ulutaş (35) ve Müştak Uğurhan (30) memleketlerinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Şehzadeler'in Mermerciler Sitesi mevkiinde dün meydana gelen kazada, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda görevli işçiler İsmail Ulutaş, Müştak Uğurhan ve Mehmet Gönen öldü. İşçilerden Mehmet Gönen, Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Gönen'in cenaze namazı, Büyükbelen Merkez Camii'nde cuma namazının ardından kılındı. Cenaze namazına; Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Aybars Özbilgin, Gönen'nin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cenaze namazı öncesinde Gönen'in yakınlarına başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Gönen, kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada yaşamını yitiren belediye işçisi İsmail Ulutaş ise baba ocağı Köprübaşı ilçesi Çavullar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Köprübaşı Çavullar Mahallesi'ndeki cenaze törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halis Satılmış, Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem, Ulutaş'ın ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı. Büyükşehir Belediyesi heyeti, acılı baba Çetin Ulutaş ve merhum İsmail Ulutaş'ın oğlu İsmail Ulutaş'a başsağlığı dileklerinde bulundu. İsmail Ulutaş, cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Çavullar Mahalle Mezarlığı'nda dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen Müştak Uğurhan ise Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Uğurhan'ın cenaze namazına; Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, oda ve dernek başkanları, Müştak Uğurhan'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Uğurhan'ın tabutu, sevenlerinin omuzlarında mahalle mezarlığına getirildi. Uğurhan'ın cenazesi, aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından baba İbrahim Uğurhan taziyeleri kabul etti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, 3 işçinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Nilay Enginer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.



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