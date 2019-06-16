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Kazada ölen 2 genç asli, alkollü sürücü tali kusurlu bulundu

BURSA'da motosikletteki Harun Gülle (17) ve Emre Taşbudak’ın (17) öldüğü kaza sonrası hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan otomobil sürücüsü Tamer Gülmenç’in tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mahkemede okunan...

Kazada ölen 2 genç asli, alkollü sürücü tali kusurlu bulundu
BURSA'da motosikletteki Harun Gülle (17) ve Emre Taşbudak’ın (17) öldüğü kaza sonrası hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan otomobil sürücüsü Tamer Gülmenç’in tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mahkemede okunan bilirkişi raporunda şerit ihlali yapıp, otomobille çarpışan motosikletteki Gülle ve Taşbudak'ın asli kusurlu, 0.87 promil alkollü olduğu belirtilen Gülmenç’in ise tali kusurlu olduğu belirtildi.
​Kaza, geçen yıl Temmuz ayında merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Tamer Gülmenç (32) yönetimindeki 16 AAB 313 plakalı otomobil ile şerit ihlali yaptığı öne sürülen Harun Gülle (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Harun Gülle olay yerinde, yanındaki Emre Taşbudak (17) ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Gülmenç ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tamer Gülmenç'in 0.87 promil alkollü olduğu saptandı. Gülmenç, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 ay sonra serbest bırakılan Gülmenç hakkında taksirle ölüme sebebiyet’ verme suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında kendisini savunan Gülmenç, "Aracımla arkadaşımın evinden dönüyordum. Ben şeridimde ilerlerken bir anda karşıdan gelen bir cisim bana çarptı. Arkadaşımla buralarda başıboş at ve eşek olduğunu konuşmuştuk. Ben ilk başta öyle sandım. Araçtan indiğimde bana çarpanın motosiklet olduğunu gördüm. Farları yanmıyordu” dedi.
Mahkemede, bilirkişi tarafından hazırlanan rapor okundu. Rapora göre, kazada şerit ihlali yapan motosikletli gençler asli kusurlu, otomobil sürücüsü ise 0.87 promil alkollü olduğu için tali kusurlu olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, dosyayı kesin raporun alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik Yüksek İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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