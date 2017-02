Kazada oğullarını kaybeden aile, adalet istedi

Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 8 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen kazada, kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki Batuhan Çağlayan'ın ailesi, sürücü Murat A.'nın serbest kalmasına tepki gösterdi. Baba Orkun Çağlayan, "Bilirkişi raporuna göre asli ve tam kusurlu sayılan otomobil sürücüsü Murat A. şu anda serbest bırakıldı. Her şey bu kadar kesinken, mahkeme hala neyin peşindedir" diye sordu.

Samsun'un Bafra İlçesi'nde 8 Ekim 2016 günü meydana gelen kazada Murat A. yönetimindeki 34 PF 5849 plakalı otomobil, Batuhan Çağlayan yönetimindeki 55 FH 396 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Batuhan Çağlayan ağır yaralı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Çağlayan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan otomobil sürücüsü Murat A., Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 bin TL kefaletle serbest bırakıldı. Mahkemenin verdiği karara tepki gösteren baba Orkun Çağlayan şunları söyledi:

"8 Ekim 2016 tarihinden itibaren 3 kez mahkeme görüldü. Murat A. ikinci duruşmada 15 bin TL kefalet ile serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna göre asli ve tam kusurlu sayılan sürücü şu anda serbest bırakıldı. Biz o tarihten itibaren her sabah saat 8'de oğlumun yanındayız, ölmemiş gibi her gün buradayız. Her şey bu kadar kesinken mahkeme hala neyin peşindedir?"

ANNEDEN BEDDUA

Anne Serpil Çağlayan ise geceleri uyku uyuyamaz olduğunu belirterek, "Benim oğlum kazaya değil cinayete kurban gitti. Benim oğlumu öldüren elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bu katilin arkasında kim var da bunu bu kadar koruyorlar. Allah'ı da mı unuttular. Ben adalete değil cenabı Allah'a güveniyorum. Bana ne yaşattılarsa Rabbim de ona yaşatsın" diye konuştu.

16 Şubat 2017 günü Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma ise 9 Mart 2017 tarihine ertelendi.

