Kazada motosiklet sürücüsü öldü, arkasındaki eşi yaralandı

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki İbrahim Kırkaya öldü, arkasında oturan eşi 26 yaşındaki Nuray Kırkaya ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Balabanlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Balabanlı yönünden Ödemiş'e doğru gelen Suat Sönmez, yönetimindeki 35 EVV 31 plakalı otomobille, önünde giden, profil doğrama ustası, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Kırkaya'nın kullandığı 35 ZOG 75 plakalı motosikleti sollamak istedi. Ancak Sönmez, karşıdan bir araç gelince aniden manevra yaparak iddiaya göre motosikletin şeridine girmeye kalkıştı. Bunun üzerine direksiyon kontrolünü yitiren motosiklet sürücüsü Kırkaya, karşı şeride geçerek Balabanlı Mahallesi Muhtarı 58 yaşındaki Şakir Karataş yönetimindeki 35 ZYK 04 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada ikisi de kasksız olan sürücü İbrahim Kırkaya ve arkasında oturan eşi Nuray Kırkaya, motosikletten düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü İbrahim Kırkaya yaşamını yitirirken, eşi Nuray Kırkaya'nın tedavisine devam edildiği belirtildi. Diğer sürücüler Sönmez ve Karataş, jandarmaya götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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