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Kazada kopan bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin metrelerce sürüklenmesi sonucu sürücü Eren Dinkçi (23) yaralandı, arkasındaki Erkan Yoldoruk'un (48) sağ bacağı koptu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yoldoruk'un...
GÜVENLİK 03.09.2019, 14:10
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin metrelerce sürüklenmesi sonucu sürücü Eren Dinkçi (23) yaralandı, arkasındaki Erkan Yoldoruk'un (48) sağ bacağı koptu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yoldoruk'un kopan sağ bacağı, özel soğutmalı kutu ile hastaneye yetiştirildi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Orhangazi'deki İznik yolunda meydana geldi. Eren Dinkçi'nin (23) kullandığı 16 FDK 82 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Muharrem Kurt (61) yönetimindeki 34 KV 3101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, sürücü Dinkçi ile arkasındaki Erkan Yoldoruk (48) motosikletle metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazada, Yoldoruk'un sağ bacağı koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoldoruk'ın kopan sağ bacağı, özel soğutmalı kutu ile hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından Yoldoruk, ameliyata alınmak üzere Bursa Uludağ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Sürücü Muharrem Kurt, ifadesi alınmak için karakol götürüldü.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Orhangazi'deki İznik yolunda meydana geldi. Eren Dinkçi'nin (23) kullandığı 16 FDK 82 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Muharrem Kurt (61) yönetimindeki 34 KV 3101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, sürücü Dinkçi ile arkasındaki Erkan Yoldoruk (48) motosikletle metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazada, Yoldoruk'un sağ bacağı koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoldoruk'ın kopan sağ bacağı, özel soğutmalı kutu ile hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından Yoldoruk, ameliyata alınmak üzere Bursa Uludağ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Sürücü Muharrem Kurt, ifadesi alınmak için karakol götürüldü.
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