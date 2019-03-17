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Kazada karnına bariyer saplanan genç, kurtarılamadı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobiline bariyerin saplanması sonucu ağır yaralanan Osman Yüksel (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Geçen 15 Mart'ta, saat 09.30 sıralarında, Ulus Kavşağı'ndan Üçgen Kavşağı yönüne...

Kazada karnına bariyer saplanan genç, kurtarılamadı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobiline bariyerin saplanması sonucu ağır yaralanan Osman Yüksel (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen 15 Mart'ta, saat 09.30 sıralarında, Ulus Kavşağı'ndan Üçgen Kavşağı yönüne yan yoldan giden Osman Yüksel, kullandığı 20 AY 999 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yan dönerek bariyerlere çarptı. Otomobilin içine giren bariyer, sürücü Osman Yüksel'in karnına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sev edildi. Karnından ağır yaralanan Yüksel'e acil sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye ekipleri de sıkıştığı yerden çıkardı. Yüksel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel, 2 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini doktorların müdahalesine rağmen bu sabah kaybetti. Yüksel'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

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