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Kazada kamyonetten savrulan boyalar, yola döküldü

İZMİR’in Çiğli ilçesinde, boya yüklü kamyonetle yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Dökülen boyalar, yolu beyaza bürüdü. Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir Çevreyolu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)...

Kazada kamyonetten savrulan boyalar, yola döküldü
İZMİR’in Çiğli ilçesinde, boya yüklü kamyonetle yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Dökülen boyalar, yolu beyaza bürüdü.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir Çevreyolu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) yakınlarında meydana geldi. Çiğli'den İzmir yönüne giderken lastiğinin patladığı öne sürülen boya yüklü kamyonet, savrularak Bergama- İzmir seferini yapan bir yolcu minibüsüne çarptı. Kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı belirlenen kamyonet şoförü, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kamyonetten yola savrulan boyalar, yolu beyaza boyayınca ilginç görüntü ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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