Kazada kamyonetten savrulan boyalar, yola döküldü

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir Çevreyolu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) yakınlarında meydana geldi. Çiğli'den İzmir yönüne giderken lastiğinin patladığı öne sürülen boya yüklü kamyonet, savrularak Bergama- İzmir seferini yapan bir yolcu minibüsüne çarptı. Kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı belirlenen kamyonet şoförü, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kamyonetten yola savrulan boyalar, yolu beyaza boyayınca ilginç görüntü ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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