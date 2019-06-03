Kazada kalbi duran sürücüyü hayata döndürmeye çalıştı

ZONGULDAK’ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil sürücüsü Gürsel Obay (52), yaşamını yitirdi. Yoldan geçen bir sürücünün kalp masajı yaptığı Obay’ı hayata döndürme çabaları ise sonuç vermedi.Kaza, saat 18.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu Eceler mevkiinde meydana geldi. Gürsel Obay (51) yönetimindeki 67 AH 309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan Gürsel Obay’ın yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan Obay’ın nefes almadığını gören bir sürücü kalp masajı yapmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Obay’ı hayata döndürmek için büyük mücadele verdi. Gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etse de Obay hayata döndürülemedi.Obay’ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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