Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2)

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MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Bursa'nın Orhaneli İlçesinde önceki gün meydana gelen kazada Necmi Konuş ve oğlu Emir Alp Konuş'un ölümünün ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü Rıza Altın, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki...
GÜVENLİK 12.11.2019, 21:08
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Bursa'nın Orhaneli İlçesinde önceki gün meydana gelen kazada Necmi Konuş ve oğlu Emir Alp Konuş'un ölümünün ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü Rıza Altın, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Altın, 'Taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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