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Kazada hayatını kaybeden çift yan yana toprağa verildi

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bayramlaşmadan dönüşte meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Sultan (55) ile Nevzat Kısacık (59) çiftinin cenazeleri yan yana toprağa verildi. Nurdağı-Gaziantep karayolunda önceki gece bayramlaşmadan...

Kazada hayatını kaybeden çift yan yana toprağa verildi
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bayramlaşmadan dönüşte meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Sultan (55) ile Nevzat Kısacık (59) çiftinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Nurdağı-Gaziantep karayolunda önceki gece bayramlaşmadan dönen Nevzat Kısacık yönetimindeki 27 GF 365 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Doğan Can Karaarmut'un (60) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Nevzat ile yanında bulunan eşi Sultan Kısacık hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Ölümleri ile yakınlarını yasa boğan Kısacık çiftti için dün akşam saatlerinde Sakcagözü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kısacık çiftinin cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından Sakcagözü mahallesindeki aile mezarlığında yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

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