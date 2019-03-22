Kazada hayatını kaybeden abla ile kardeşi toprağa verildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - İZMİT'te geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Emine Yiğit (31) ve kardeşi Ahmet Yiğit (27), son yolculuklarına uğurlandı.

Sanayi Mahallesi'nde dün sabah meydana gelen kazada, Ahmet Yiğit yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Savrularak kendi etrafında dönen otomobilden fırlayan Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit, başka bir aracın altında kalarak yaşamlarını kaybetti. Fatma- Servet Yiğit çiftinin 4 çocuğundan 2'si olan Emine ve Ahmet Yiğit'in ölümleri aileyi yasa boğdu. Kardeşlerin cenazeleri, Başiskele Vezirçiftliği Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kızköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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