Son Dakika
Kazada Berat öldü, anne ve babası yaralandı
GÜVENLİK 24.01.2020, 17:33
ADAPAZARI'nda otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada Berat Eren Erkan (10) yaşamını yitirdi, sürücü annesi Suzan Erkan ile babası Ümit Erkan yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, D-650 yolunun Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Suzan Erkan yönetimindeki 54 VH 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, ağaca çarptı. Kazada, sürücü Suzan Erkan, eşi Ümit Erkan ve oğlu Berat Eren Erkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca çevredekiler otomobilde sıkışan Suzan Erkan ile oğlu Berat Eren Erkan'ı içerden çıkardı. Ümit Erkan ise itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Erkan ailesi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Berat Eren Erkan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erkan çiftinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaza, öğlen saatlerinde, D-650 yolunun Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Suzan Erkan yönetimindeki 54 VH 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, ağaca çarptı. Kazada, sürücü Suzan Erkan, eşi Ümit Erkan ve oğlu Berat Eren Erkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca çevredekiler otomobilde sıkışan Suzan Erkan ile oğlu Berat Eren Erkan'ı içerden çıkardı. Ümit Erkan ise itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Erkan ailesi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Berat Eren Erkan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erkan çiftinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|18
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|18
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|18
|31
|3. Bursaspor
|18
|30
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Keçiörengücü
|18
|28
|6. Ümraniye
|18
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Granada
|20
|27
|11. Real Betis
|20
|27
|12. Levante
|20
|26
|13. Osasuna
|20
|25
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016