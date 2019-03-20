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Kazada bacağı kopan minik Adem'e ambulans helikopterli sevk

ANKARA- Şereflikoçhisar yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücünün yeğeni Adem Erişgin'in (4) sol bacağı koptu, 2 kişi yaralandı. Minik Adem, ambulans helikopterle...

Kazada bacağı kopan minik Adem'e ambulans helikopterli sevk
ANKARA- Şereflikoçhisar yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücünün yeğeni Adem Erişgin'in (4) sol bacağı koptu, 2 kişi yaralandı. Minik Adem, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilirken, diğer yaralılar hastanede tedaviye alındı. 
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Ankara- Şereflikoçhisar karayolunun 112'nci kilometresinde meydana geldi. Resul Erişgin (32), yönetimindeki 23 FV 757 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken iddiaya göre, arka koltukta oturan yeğeni Resul Erişgin, kapıyı açtı. Yeğenine, kapıyı kapatması için uyarıda bulunan Resul Erişgin, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada kapıyı açtığı için araçtan fırlayan Adem Erişgin'in sıkışma sonucu sol bacağı kasık bölgesinden koptu. Çocuk, kaldırıldığı Konya'nın Kulu ilçesindeki devlet hastanesindeki ilk müdahelenin ardından ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Diğer yaralılar Fatma Erişgin (59) ve Hazal Erişgin'in (6) Kulu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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