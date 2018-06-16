Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

Kazada araçta sıkışan anne ve kızı kurtarıldı

DENİZLİ'de, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkışan anne ile kızı, çevreden yetişenler, bir özel hastanenin acil servis çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak,...

Kazada araçta sıkışan anne ve kızı kurtarıldı
DENİZLİ'de, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkışan anne ile kızı, çevreden yetişenler, bir özel hastanenin acil servis çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Antalya-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Bağbaşı Mahallesi'nden, Denizli yönüne seyir halindeki Gülçin Ati, kullandığı 20 PA 185 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü Atik ile yanındaki kızı Gamze Atik, otomobilde sıkışarak, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve yakındaki bir özel hastanenin acil servis çalışanları, yağmur altında anne kıza ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir çaba sonucunda anne-kızı, sıkıştıkları yerden kurtardı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kız tedaviye alındı. Anne vekızın sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325