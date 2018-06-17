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Kazada araç içinde sıkışan engelli, ekiplere zor anlar yaşattı

BURSA'da, yan koltukta oturan zihinsel engelli ağabeyi Halil İbrahim Akın'ın müdahalesiyle Mustafa Akın'ın kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, sinyalizason ışıkları ve yön levhası direklerine çarptı. Kazada araçta sıkışarak...

Kazada araç içinde sıkışan engelli, ekiplere zor anlar yaşattı
BURSA'da, yan koltukta oturan zihinsel engelli ağabeyi Halil İbrahim Akın'ın müdahalesiyle Mustafa Akın'ın kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, sinyalizason ışıkları ve yön levhası direklerine çarptı. Kazada araçta sıkışarak yaralanan Halil İbrahim Akın, itfaiye ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Çekirge yönüne giden 16 KA 919 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Akın (43), yan koltukta oturan zihinsel engelli ağabeyi Halil İbrahim Akın'ın (49) ani müdahalesiyle direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, sinyalizasyon ışığı ve yön levhalarının bulunduğu direklere çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Akın ile ağabeyi Halil İbrahim Akın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önce Mustafa Akın kurtarıldı. Kaza nedeniyle panik yaşayan Halil İbrahim Akın ise sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Kurtarılan Halil İbrahim Akın, güçlükle kardeşinin bulunduğu ambulansa bindirildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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