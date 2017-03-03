Kazada aort damarı yırtılan sürücüyü zamanla yarış kurtardı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de geçirdiği trafik kazası sonrası aort damarı yırtılan 32 yaşındaki Oktay Kalender, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde zamanla yarışan doktorların çabası ile kurtarıldı.

Oktay Kalender, 19 Ocak günü Gülbahar Mahallesi’nde kullandığı otomobille geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kalender, aort damarı yırtığı teşhisi ile acil ameliyata alındı. Zamanla yarışan kalp damar cerrahisi ekibi tarafından kapalı yöntemle ameliyat edilen yaralının, yırtılan aort damarı onarıldı. Ameliyat sonrası Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalp ve damar cerrahisi ile anestezi uzmanlarının yanı sıra göğüs cerrahisi, radyoloji, nöroloji uzmanlarının takibine alınan hasta uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştu.

Rize'de aort damarı yırtığı ile kapalı yöntemle ameliyat edilen ilk hasta olan Kalender, 44 gün sonra Yoğun Bakım Ünitesi'nden çıktı ve kendisini kurtaran doktorlara teşekkür etti.

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Yrd. Doç. Dr. Gökhan İlhan, trafik kazalarında en sık ölüm nedenlerinden birinin göğüs travması sonrası görülen aort damarı yırtılması olduğunu belirterek, “Bu hastaların yüzde 85’i olay yerinde kaybedilirken, ancak yüzde 15’i hastaneye canlı olarak ulaşabiliyor, bunun da çoğu ilk 24 saatte kaybediliyor. Travmaya bağlı aort yaralanmalarında erken tanı ve erken cerrahi müdahale sonuçları iyileştirmektedir” dedi.

Aort damarı yırtığı ameliyatlarının açık tekniklerle uygulanmasının ölüm, felç ve böbrek yetmezliği gibi istenmeyen klinik durumlara neden olduğunu ifade eden Yrd.Doç.Dr. İlhan, "Bu nedenle hibrit ameliyathane koşullarında hızlı müdahale ile yapılabilen kapalı ameliyat yöntemi uyguladık. Bu yöntem hastalar için hayat kurtarıcı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt de, “Biz hekimlerin en büyük mutluluğu hastalarımızın ağrısının dinmiş olduğunu görmek ve sağ salim taburcu ederken onlardan, ‘Allah razı olsun hocam’ lafını duymaktır” dedi.

“BEN BİR MUCİZEYİM”

Sağlığına kavuşan Oktay Kalender ise, “Yaşayacak günüm varmış. Hocalarımın da yardımıyla hayata tutundum. Doktorların söylediğine göre olay yerinde ölmem lazımdı. O yüzden ben bir mucizeyim” dedi ve kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.

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