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Kazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildi

İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen 4 otomobilin karıştığı kazada, yaralanan 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erkan Doğru (37) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere...

Kazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildi

KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI
İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen 4 otomobilin karıştığı kazada, yaralanan 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erkan Doğru (37) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaşındaki Ertuğrul Hamza Doğru isimli bebeğin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

KAZANIN SEBEBİ ALKOLLÜ SÜRÜCÜ

Kazanın 34 FE 3074 plakalı aracın sürücüsü Ömer Yağcı'nın hatalı sollama yapması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi. Kazada yaralanan Yağcı'nın kaldırıldığı hastanede yapılan kan testinde alkollü olduğu belirlendi.
KAZA NASIL OLDU?

Kandıra'dan İzmit istikametine giden Ömer Yağcı kontrolündeki 34 FE 3074 plakalı araç, orta şeride geçerek hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol üzerindeki Eray Erecik idaresindeki 34 FZ 2212 ve Hasan Gıdık idaresindeki 41 AAV 303 plakalı araçlara çarptı.

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