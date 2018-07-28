Kazada Almina bebek öldü; annesi, babası ve ağabeyi yaralı (2)

ARAÇ KOLTUKLARI YANMIŞ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilden asfalt zemine fırlayan 1 yaşındaki Almina Soyeşik bebeğin öldüğü kazada, araçta bir çocuk koltuğu olduğu belirtildi. Almina bebeğin anne, baba ve 3 yaşındaki ağabeyinin yaralı kurtulduğu kazanın ardından otomobilin alev aldığı ve koltuklarının olduğu bölümün yandığı kaydedildi.

ARAÇLARDA ÇOCUK KOLTUĞU BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Avrupa Birliği uyum standartları çerçevesinde, 2010 yılından itibaren sürücülerin araçlarında çocuk koltuğu bulundurmaları zorunlu hale geldi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, araçta çocuk koltuğu bulundurmamanın cezası, 108 lira ile 10 ceza puanı. Emniyet kemeri bulundurması zorunlu olan araçlarda, 150 santimetreden kısa ve 36 kilogramın altındaki çocukların taşınması sırasında, çocuk koltuğu bulundurulması ve kullanılması zorunlu. 135 santimetreden uzun çocuklar, çocuk bağlama sistemleri (çocuk koltuğu) yerine, ön koltukta oturmamak şartıyla diğer koltuklardaki emniyet kemerlerini kullanabilir.

Eğer arka koltukta emniyet kemeri yoksa; sadece 0-9 ay arası olanlarda ön koltuğa takabilirsiniz. Bu durumda da, ön koltukta hava yastığı olmaması gerekiyor. 150 santimetreden kısa ve 36 kilonun altında olan çocukların ön koltukta oturması yasak. Araçta çocuk koltuğu olmasına rağmen kullanmayıp, çocuğun kucakta taşınması da ceza kapsamında.

Hangi yaşa hangi çocuk koltuğu alınmalıdır ?

0-12 aylık (0-9 kg) bebekler için, ana kucağı modeli tercih ediliyor. Arka koltuğa, bebeğin yüzü arka cama bakacak şekilde yerleştiriliyor.

4 yaşına kadar olan çocuklar için (10-18 kg), hareketli çocuk güvenlik koltukları kullanılmalı. Bunlar arka koltuğa, öne bakacak şekilde monte edilebilir. Çocuk mümkün olduğu kadar uzun süre, 0-12 aylık dönemde olduğu gibi, oto koltuğunda yüzü arkaya bakacak şekilde seyahat etmeli.

4-12 yaş arasındaki (15-36 kg arası) çocuklar, boy ve kilo olarak hareketli koltukları kullanamayacaktır ve henüz emniyet kemeri de kullanmaya hazır olmadığından, yükseltici çocuk güvenlikli oto koltukları kullanılmalı.

Emniyet kemeri ise 12 yaşından sonra takılmalı.



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